Iğdır’da evde esrarengiz ölüm: 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Bağlar mahallesindeki Güzide caddesinde gece saatlerinde bir evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil ve polis ekiplerince girilen evde Maise Bayramova isimli Azerbaycan uyruklu kadın ile Ali Mamak isimli erkek silahla vurulmuş halde bulundu. Ekiplerce yapılan kontrollerde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mamak'ın Bayramova'yı silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia ediliyor.

