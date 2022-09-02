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Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:57 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:00

Iğdır’da kanlı düğün

Iğdır’da bir köyde düğün sırasında silahlar patladı. Ailelerden biri diğer aile mensuplarına düğün girişinde pusu kurdu. Yaşanan olay sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da kanlı düğün

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Gödekli Köyünde daha önce aralarında husumet bulunan Keleş ailesi ile Aras ailesi arasında çatışma çıktı.

Köyde düzenlenen bir düğüne gitmek üzere alana giden Aras ailesi mensuplarına iddiaya göre Keleş ailesinin mensupları pusu attı. Düğünün gerçekleşeceği alanda açılan silahlar nedeniyle davetliler sağa sola kaçıştı. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 26 yaşındaki Ramazan Aras, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sait Aras, Musa Aras, Gökhan Aras ve 9 yaşındaki Gökçe Aydın'ın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların tedavi gördüğü hastanede de önlemler artırıldı. İki ailenin yeniden çatışma ihtimaline karşın köye giriş çıkışlarda kontrolle sağlanmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Iğdır’da kanlı düğün
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