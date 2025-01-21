Iğdır’da “Kanlı Ocak” katliamı anıldı

Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1990'da yaşanan "Kanlı Ocak" Katliamı'nın yıl dönümünde Iğdır'da bir anma programı düzenlendi. Iğdır Azerbaycan Evi tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, yoğun katılım sağlandı. Anma etkinliği, katliamın hemen ardından 25 Ocak 1990'da Iğdır'da düzenlenen mitingin video görüntülerinin izlenmesiyle başladı. Ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı ve konferans düzenlendi.

Programa, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, protokol üyeleri, vatandaşlar ve gençler katıldı.

Etkinlikte, Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü haline gelen Kanlı Ocak Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı. Konuşmalarda, bu tarihi günün Azerbaycan'ın bağımsızlığına katkıları ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları vurgulandı. Katılımcılar, Kanlı Ocak Katliamı'nın, Azerbaycan halkının bağımsızlık yolundaki fedakarlıklarını ve kararlılığını unutulmaz kıldığını ifade ederek, bu acı günün gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.