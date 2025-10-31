Iğdır’da köpek dövüşüne jandarma baskını: 14 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melekli Beldesi'nde köpek dövüşü yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, köpek dövüşü yaptığı belirlenen 2 köpek sahibi dahil toplam 14 şahıs olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatılırken, şahıslara ayrıca idari para cezası uygulandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.