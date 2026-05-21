Kaza, Iğdır'ın Bayraktutan Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Iğdır'da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası büyük hasar gören araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı