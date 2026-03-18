Iğdır’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Aile Facianın Eşiğinden Döndü

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a doğru seyir halinde olan Yusuf Tolun yönetimindeki otomobil, ara yoldan aniden çıkan bir kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazanın ardından sürücü Yusuf Tolun, kızı ve küçük torunu, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması, büyük bir faciayı önledi. Sürücü Tolun, kazaya neden olduğunu iddia ettiği kamyonetin plakasını göremediğini ve aracın olay yerinden durmadan uzaklaştığını belirtti. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.