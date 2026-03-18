Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Aile Facianın Eşiğinden Döndü
Giriş Tarihi: 18.03.2026 01:43

Iğdır–Doğubayazıt karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta bulunan aile kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

BÜLENT MAVZER
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a doğru seyir halinde olan Yusuf Tolun yönetimindeki otomobil, ara yoldan aniden çıkan bir kamyonete çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazanın ardından sürücü Yusuf Tolun, kızı ve küçük torunu, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması, büyük bir faciayı önledi. Sürücü Tolun, kazaya neden olduğunu iddia ettiği kamyonetin plakasını göremediğini ve aracın olay yerinden durmadan uzaklaştığını belirtti. Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

