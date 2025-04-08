Iğdır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Bir şüpheli yakalandı, çok sayıda eser ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Merkez bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 28 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, Pers dönemine ait 1 adet heykelcik, Roma dönemine ait 1 adet mühür, 29 adet gümüş sikke, 3 adet altın sikke, Osmanlı dönemine ait 2 adet sini, 3 adet obje ve 4 adet bakır yüzük ele geçirildi. Ayrıca, 48 adet fişek de operasyon sırasında bulunan diğer unsurlar arasında yer aldı. Tarihi ve kültürel değeri yüksek bu eserlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelinin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devletimizin menfaatlerini korumak ve kişilere ya da yasadışı örgütlere haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız aralıksız sürecektir" denildi. Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede vatandaşların da duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumların bildirilmesi çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.