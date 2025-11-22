Iğdır’da tartışma kanlı bitti! Genç adam av tüfeğiyle öldürüldü

Alınan bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada, iki arkadaştan biri olan V.E., evinden getirdiği av tüfeğiyle arkadaşı G.Ş.'ye ateş etti.

Olayda G.Ş.'nin vücuduna 4 saçma isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ağır yaralanan G.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli V.E.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.