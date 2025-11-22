Haberler Yaşam Haberleri Iğdır'da tartışma kanlı bitti! Genç adam av tüfeğiyle öldürüldü
Giriş Tarihi: 22.11.2025 18:00

Iğdır’ın Melekli beldesinde gece saat 03.00 sıralarında iki genç arasında çıkan tartışma korkunç bir şekilde sona erdi.

BÜLENT MAVZER
Alınan bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada, iki arkadaştan biri olan V.E., evinden getirdiği av tüfeğiyle arkadaşı G.Ş.'ye ateş etti.

Olayda G.Ş.'nin vücuduna 4 saçma isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ağır yaralanan G.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli V.E.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

