Haberler Yaşam Haberleri İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İğne İplik Hint filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 22.8.2022 16:28

İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İğne İplik Hint filmi bu akşam TV’de!

Bollywood sineması severler için bu akşam TRT 1 ekranlarında Hint filmi İğne İplik yayında olacak! 2018 yapımı film dram ve romantik türlerinde seyirci ile buluşuyor. İğne İplik filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Peki, İğne İplik Hint filmi IMDB puanı kaç, gerçek hikaye mi? İşte yanıtlar…

İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İğne İplik Hint filmi bu akşam TV’de!

İğne İplik Hint filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Mauji'nin özel hayatında yaşadığı sıkıntıların yanı sıra terziliğe tutkuyla bağlanır. İğne İplik filmi oyuncuları ile Bollywood sinemasından popüler isimleri bir araya getiriyor. Peki, İğne İplik filmi konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler…

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hindistan çekilen filmde; Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikaye.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant

ARKADAŞINA GÖNDER
İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İğne İplik Hint filmi bu akşam TV’de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA