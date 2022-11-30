İğneada Bungalov Evleri Fiyatları - İğneada Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

İğneada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı, Trakya'nın da Karadeniz sahilinde yer alan bir sahil beldesidir. Pek çok kişinin de tercih yeri olan İğneada, konaklama konusunda en çok bungalov evleri fiyatları merak edilmiştir. Sevdikleriyle huzur dolu bir tatil geçirmek, kafa dinlemek isteyenler, burada konaklama için pek çok alternatif bulabilmiştir. Otel ve çadır gibi diğer alternatiflerin yanı sıra bungalov evleri de tercih edilmiştir. İğneada kiralık bungalov evleri nerede, nasıl gidilir ve konaklama ne kadar soruları, buraya tatile gelecek kişilerin araştırma konuları olmuştur. İğneada bungalovları doğa ile iç içe, farklı bir tatil yaşamak isteyenlerin tercih ettiği konaklama şeklidir. İğneada kiralık bungalov konaklama ücretleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, bu konu hakkında internette araştırma yapmıştır. Yazımızın devamında da yer verdiğimiz üzere, İğneada bungalov evleri fiyatları sizlerle. İşte detaylar...

İğneada Bungalov Evleri Fiyatları

İğneada bungalov evleri fiyatları, eşsiz bir tatil yapmayı düşünenlerin en sık merak ettiği sorular arasında yer almıştır. Sevdikleriyle güzel bir tatil planı oluşturmak isteyenler, burada yer alan bungalov evlerinin fiyatlarını araştırmıştır. İğneada bungalov evleri fiyatları, farklı işletmelere bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Çadır veya otel gibi diğer alternatiflerin yanı sıra farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için bungalov fiyatları; küçük bungalovlarda kişi başı 250 TL olarak yer alırken, daha büyük bungalovlarda bu fiyat kişi başı 500 kadar olacaktır.

İğneada Bungalov Evleri Nerede

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı, Trakya'nın da Karadeniz sahilinde yer alan belde İğneada, tatilcilerin uğrak mekânı olarak bilinir. Tatil planı oluşturacak kişiler, İğneada bungalov evleri nerede sorusuna yanıt aramıştır. Trakya'nın incisi olan İğneada'da yer alan bungalov evleri Longoz çiftliğinin özel mülk alanında yer almıştır. Burada kişiler ister kamp yapabilir ister birbirinden farklı bungalov evlerinden birisinde kalarak, doğa ile iç içe kafa dinleyebilir.

İğneada Bungalov Konaklama Ne Kadar

Karadeniz'e bağlı, tarih ve turistik yerleri ile gelenleri büyüleyen İğneada'da konaklamak için pek çok seçenek vardır. Buraya konaklamalı gelmek isteyenlerin en çok merak ettiği soru, İğneada bungalov konaklama ne kadar sorusudur. İğneada'da Longoz çiftliğinde yer alan bungalovlar, en çok tercih edilen konaklama şeklidir. İğneada kiralık bungalov kiralama ücretleri ise küçük bungalovlarda kişi başı 250, büyük bungalovlarda bu ücret iki katı yani 500 kadardır. Dağ evinde kalacaklar için ise bu fiyat kişi başı 450 TL'dir. İğneada'da güzel bir tatil geçirmek isteyenler bu ve benzeri bungalovları tercih edecektir.