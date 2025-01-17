İhaleye fesat karıştıran örgüt liderinin ifadesinin detayları ortaya çıktı! “400 milyon verseler satarım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde suç örgütü tespit edilmişti. Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş beraberinde 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Örgütün lideri Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konularak mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

"400 MİLYON VERSELER SATARIM"

Suç örgütü lideri Aziz ihsan Aktaş'ın savcılık ifadesiyle yeni gelişmeler öğrenildi. Belediyelere rüşvet vererek ihaleye fesat karıştıran Aktaş aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu belirterek, "Ahmet Baştaş ve Mehmet Arıca'yı bilirim. Bu kişilerin firmasıyla Beltaş'ın ihalesine de girmiş olabilirim. Bu danışıklı girildiği anlamına gelmez. Aynı tarihte belediyeye müracaat ettiğimi bilmiyorum. Satın aldığım binanın çeşitli sıkıntıları var. Şu an 400 milyon TL verseler satarım. Binanın savcılığın tespit ettiği değerde olmadığını düşünüyorum" dedi.

TAŞINMAZIN ASIL DEĞERİ 330 MİLYON TL

Bina üzerine kredi çektiğini, ipotek koydurduğunu ve esas raporda değerin 330 milyon TL civarında olduğunu ileri süren Aktaş , "Taşınmazların satışı piyasada konuşuluyordu. Ben de duydum. Önder Gedik'le tapu dairesinde tanıştım. Rıza Akpolat'ı da bilirim ancak yüz yüze görüşmemiz, tanışıklığımız yoktur. Ahmet Özer'le de tanışıklığım yoktur. Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu ihalelerden bilgim yoktur. İsfalt, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İgdaş gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçlerini bilmem. Ben Beşiktaş Belediyesinden 'Elif Lpg' adına ihaleler aldım" şeklinde konuştu.

KAÇMA İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kaç tane ihale aldığını bilmediğini, Akpolat'a ait firmanın araçlarıyla alakalı olarak ise "Kardeşlerimin firmalarına satışına dair bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum" dedi. Operasyon düzenleneceğini öğrenip kaçtığı iddialarını cevaplayan şüpheli Aktaş, "Ben operasyon bilgisini kimseden almadım. Araç değiştirme konusu şu şekilde; aracın sahibi Mehmet Arıca beni aradı. Ben de kendi aracımı park edip onun aracıyla otele gittim. Kaçma durumu söz konusu değildir. Otelinden çıkarken polisler beni kapıda gördü ve polislere teslim oldum. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. Ben işlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir" diyerek suçlamaları reddetti.