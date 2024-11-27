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Giriş Tarihi: 28.11.2024

İhanet şüphesiyle karısını öldürdü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İhanet şüphesiyle karısını öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta karısının kendisini aldattığını iddia eden koca, eşini öldürdü. S.A. (29) ile eşi Filiz Aras (32) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Eşini boğarak öldüren S.A., daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, S.A.'yı gözaltına aldı.



Evde yapılan incelemenin ardından Filiz Aras'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Yanıt alamadım. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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İhanet şüphesiyle karısını öldürdü
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