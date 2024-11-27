İhanet şüphesiyle karısını öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta karısının kendisini aldattığını iddia eden koca, eşini öldürdü. S.A. (29) ile eşi Filiz Aras (32) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Eşini boğarak öldüren S.A., daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, S.A.'yı gözaltına aldı.Evde yapılan incelemenin ardından Filiz Aras'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Yanıt alamadım. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.