İhbar aileden teşhis taksiciden

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü çifte cinayette SABAH yeni detaylara ulaştı. Arıkan'ın olay gecesi son telefon görüşmesini 23.45 sıralarında kardeşi ile yaptığı öğrenildi. Şoförü ise en son 22.45'te Whatsapp'ta göründü. İddiaya göre eve girip önce Arıkan'ı öldüren şüpheli, daha sonra seslere koşan şoförü de defalarca bıçaklayarak öldürdü.Olayın ardından aile, Tokatspor Başkanı ve eğitim kurumları sahibi Ufuk Akçekaya tarafından tehdit edildiklerini adli makamlara bildirdi. Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre ve taksiyle de köye gittiği belirlendi. Kameralara yansıyan kişi Akçekaya'ya benzetildi. Bunun üzerine taksinin şoförüne ulaşılıp teşhis yaptırıldı. Taksici, Akçekaya'yı teşhis edince, katil İstanbul Etiler'deki adresinde kıskıvrak yakalandı.Taksi şoförü ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler (57), o gece yaşananları şöyle anlattı:"İnternet üzerinden numaramı bulup ulaşmış. Eceabat'tan almamı istedi. Kilitbahir Kavşağı'ndan saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Karainebeyli Köyü'nü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini, ne kadar tutacağını sordu. "4 bin 500 TL tutar" dedim. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45'te yanına gittim. Bodrum'a değil, Gelibolu'ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24'te Gelibolu otogarına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı."Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, İstanbul'da toprağa verildi. Arıkan için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan taziyeleri kabul etti. Nazmi Arıkan'ın tabutuna sarılarak ağlayan eşi Tülay Arıkan'ın ağıdı yürekleri dağladı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde özel eğitim kurumu sahipleri ve eğitim kurumlarına ait derneklerin çoğunlukta olması dikkat çekti. Arıkan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Şoförü Şerif Eker ise Beykoz'da öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.