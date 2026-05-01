İHH 61 ülkede kurban kesecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 kurban organizasyonu kapsamında Türkiye dahil 61 ülkede faaliyet yürütecek. Vakıf, vekâletle kesilecek kurbanları başta savaş ve kriz bölgeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu yıl 86 bin 43 hisse kurban kesilmesi planlanıyor. Filistin için 42 bin 735, Sudan için ise 4 bin 200 hisse ayrıldı. Gazze'ye gönderilen kurban etleri konserve ve dondurulmuş şekilde ulaştırılacak. İHH ayrıca Türkiye dahil 26 ülkede 22 bin 250 çocuğa bayramlık hediye edecek. Kurban bağışları, internet sitesi, temsilcilikler ve çağrı merkezi üzerinden bayramın ikinci gününe kadar yapılabilecek.