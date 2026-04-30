İHH 61 ülkede kurban kesecek: Hedef üç buçuk milyon ihtiyaç sahibi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 kurban organizasyonu kapsamında Türkiye dahil 61 ülkede faaliyet yürütecek. Vakıf, bağışçıların vekâletleriyle kesilecek kurbanları başta savaş ve kriz bölgeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor. Bu yıl toplam 86 bin 43 hisse kurban kesilmesi planlanıyor. Filistin için 42 bin 735, Sudan için ise 4 bin 200 hisse ayrıldı.

GAZZE'YE ÖZEL DAĞITIM

Enerji krizi nedeniyle Gazze'ye gönderilen kurban etleri konserve ve dondurulmuş şekilde ulaştırılacak. Böylece etlerin sağlıklı biçimde korunması ve ihtiyaç sahiplerine güvenli dağıtımı sağlanacak.

22 BİN ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYESİ

İHH ayrıca Türkiye dahil 26 ülkede 22 bin 250 çocuğa bayramlık hediye edecek. Kurban bağışları, internet sitesi, temsilcilikler ve çağrı merkezi üzerinden bayramın ikinci gününe kadar yapılabilecek.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Kurban vekaletleri, İHH temsilcilikleri aracılığıyla, vakfın internet sitesi üzerinden veya 0212 631 21 21 numaralı çağrı merkezi üzerinden verilebiliyor. Bağışlar ise bayramın ikinci günü saat 23.59'a kadar kabul edilmeye devam edecek.