Ihlamur Nasıl Demlenir? Püf Noktalarıyla Taze Ihlamur Çayı Nasıl Kaynatılır?

Hem taze olarak demlenen hem de mevsiminde toplanıp kurutulup kışın demlenen bitkilerden biri olan ıhlamurun demlenmesi ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de taze ıhlamur nasıl kaynatılır sorusudur. Taze ya da kurutulmuş ıhlamur olsun oldukça yararlı olan ıhlamur çayı nasıl demlenir detaylara beraber bakalım.

Ihlamur Çayı Nasıl Demlenir?

Alıştığımız çay dışındaki bitki çaylarını demlerken bazen kafa karışıklığı yaşamamız oldukça normal. Bazı bitkiler kaynatılırken bazıları kaynatılmaz ya da bazılarını kuru olarak demlemek gerekir gibi sorular sizin de aklınızı karıştırıyorsa ıhlamur nasıl demlenir hemen anlatalım. İşte hem taze hem de kurutulmuş ıhlamuru demleme yöntemi;

Taze Ihlamur Çayı Demleme: Tatlandırıcı ya da aroma vericiler dışında ihtiyacımız olan tek şey ıhlamur ve kaynar su olacaktır. Taze ıhlamur demlerken iyice kaynamış suyunuzun içine taze ıhlamurları koyup üzerini kapatın ve ortalama 10 dakika boyunca dinlendirin. Kurutulmuş Ihlamur Çayı Demleme: Yazın kuruttuğunuz ıhlamur çaylarını demlemek için yine kaynar su ve ıhlamurlarınız yeterli olacaktır. Ne kadar ıhlamur demlemek istiyorsanız suyunuzu kaynattıktan sonra kaynamaya başlayan suyun içine ıhlamurlarınızı koyun ve suyun altını kapatın. Ihlamurunuzun ağzı kapalı şekilde 10 dakika demlendikten sonra ılık olarak tüketebilirsiniz.

Ihlamur Çayı Demlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

Her bitki çayında olduğu gibi ıhlamur çayında da demlenirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır. O püf noktalardan bazıları aşağıdaki gibidir;

Ihlamur çayı yapmak için kaynar su kullanılmalı ama ıhlamur yaprakları su ile kaynatılmamalıdır. İçinde demlenmeye bırakılmalıdır.

Aroma verici ya da vitamin destekli amaçlı içine koyacağınız her şeyi demlenirken koymalısınız bu sayede daya iyi özdeşleşecektir.

Eğer taze ıhlamur kullanacaksanız demlemeden önce soğuk suda iyice yıkamaya dikkat etmelisiniz.

Sıcak servis edip ılık olarak tüketebilirsiniz.

Ihlamur Çayının Yararları Nelerdir?

Doğanın bize sunduğu yararlı bitkilerden biri olan ıhlamurun çay olarak tüketildiğinde vücudumuza çeşitli yararları bulunmaktadır. Hem içecek olarak kullanılan hem de bazı kozmetik ürünlerinin içinde bitki olarak karşımıza çıkan ıhlamurun yararları nelerdir hep beraber bakalım:

Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıkların sebep olduğu boğaz ağrısı ve öksürüğü azaltır.

Hazımsızlığı giderir, ishale iyi gelir.

Doğal detoks çayıdır, ödem atılmasına yardımcı olur.

Gevşetme özelliği ile sinirleri yatıştırır ve sakinleştirir.

Eski çağlardan günümüze kadar şifacı bitki olarak gelmiştir.

Fazla Ihlamur Çayı Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Ihlamur da her ne kadar doğal bir bitki olsa da vücudumuzun her şeyde olduğu gibi ıhlamurda da bir tolerans sınırı bulunmaktadır ve fazla tüketiminde vücudumuz istenmeyen tepkiler verebilir. Bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın. İşte fazla ıhlamur çayı tüketmenin zararları aşağıdaki gibidir;