İhmal yüzünden ölüme 4 yıl 5 ay hapis

Korkunç kaza Konya'nın Kadınhanı ilçesinde geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da Kurban Bayramında meydana geldi. Ağabeyi Hakan Durgut'un kullandığı kamyonette yolcu olarak bulunan Nisa Durgut'un üzerine Yaşar Ayyıldız idaresindeki kamyonetin açık bırakılan kasa kapağı çarptı. Ağır yaralanan Nisa, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Nisa'nın ölümü üzerine gözaltına alınan sürücü Yaşar Ayyıldız tutuklandı.

Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Yaşar Ayyıldız hakkında 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Ayyıldız'a 'iyi hal' indirimi de yaparak 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.