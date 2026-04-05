İhmal zinciri kazayı getirdi! Otobüs sahibi tutuklandı

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara–Kızılcahamam seferini yapan özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarpmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Kazanın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısı ve 2 bilirkişi görevlendirilerek geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Teknik incelemeler ve evrak denetimleri eş zamanlı olarak yürütüldü.

BELGE USULSÜZLÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, otobüs şoförlerinin işe alım sürecinde gerekli yeterlilik belgelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmadığı belirlendi. Ayrıca belediyeden alınması gereken "uygunluk raporu"nun da temin edilmediği ortaya çıktı. Bu durum, kazanın meydana gelmesinde ihmaller zincirinin etkili olabileceği şüphesini güçlendirdi.

ARAÇ SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan otobüs sahibi İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.