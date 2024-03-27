İhtikar Ne Demek? Hukukta ve Fıkıhta İhtikar Ne Anlama Gelir?

İhtikar, tüketicilerin zarar görmesine neden olabilir ve ekonomik dengesizliklere yol açabilir. Hukukta ve fıkıhta ihtikar ne demek, ne anlama gelir gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise İhtikar, genellikle ticaret alanında kullanılan bir terimdir ve fiyatların suni olarak yükseltilmesi, piyasada tekelleşme ya da rekabetin önlenmesi amacıyla yapılan faaliyetleri ifade eder. Bu tür faaliyetler genellikle rekabet kurallarına aykırıdır ve haksız kazanç elde etmeyi amaçlar.

İhtikar Ne Demek?

İhtikar, bir malın ya da hizmetin fiyatını yükseltmek amacıyla arzını yapay olarak sınırlama eylemidir. Hukukta ihtikar, rekabeti engellediği ve tüketicilere zarar verdiği için yasa dışıdır.

Fıkıhta ihtikar, islam hukukunda da ihtikar yasaklanmıştır. Örnek verecek olursak:

Bir grup gıda satıcısı, fiyatları yükseltmek amacıyla bir araya gelerek belirli bir gıdanın satışını sınırlar. Bu durum hukukta ve fıkıhta ihtikar olarak kabul edilir.

Bir şirket, pazardaki hakimiyetini kullanarak rakiplerini piyasadan çıkarmak amacıyla fiyatları düşürür. Bu durum da hukukta ve fıkıhta ihtikar olarak kabul edilebilir.

Hukukta ve Fıkıhta İhtikar Ne Anlama Gelir?

Hukukta ve fıkıhta ihtikarın ortak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir malın ya da hizmetin arzını yapay olarak sınırlama

Fiyatları yükseltme amacı

Rekabeti engelleme

Tüketicilere zarar verme

Hukukta ve fıkıhta ihtikarın farklı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Hukukta ihtikar, kanunlar tarafından yasaklanmış bir suçtur. Fıkıhta ise ihtikar, haram bir eylemdir.

Hukukta ihtikarın cezası, kanunlara göre belirlenir. Fıkıhta ise ihtikarın cezası, Allah tarafından belirlenir.

Hukukta ve fıkıhta ihtikara karşı önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: