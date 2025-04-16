İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Süresi - İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası İhtar Ne Zaman Çekilir?

Mülk sahiplerinin ve kiracıların ihtiyaç nedeniyle tahliye sürecinde nasıl hareket edeceklerini bilmeleri önemlidir. Kiraya verenin yasal prosedüre tam olarak uymaması, tahliye talebinin hukuken geçersiz sayılmasına ve önemli hak kayıplarına neden olabilir. İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname süresi iyi bilinmesi gereken bir durumdur. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası ihtar ne zaman çekilir sorusu da tahliye davası açmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Süresi

İhtiyaç nedeniyle tahliye talebinde bulunacak mülk sahibi (kiraya veren), öncelikle kiracıya bir tahliye ihtarnamesi göndermek zorundadır. İhtarname, kiracının tahliye edilmesinin istendiği tarihi net şekilde belirtmeli ve ihtiyaç gerekçesini açıklamalıdır. Bu ihtarnamenin gönderileceği süre, kira sözleşmesinin bitim tarihine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ihtiyaç nedeniyle tahliye taleplerinde kiracıya gönderilecek tahliye ihtarının, kira sözleşmesinin bitiminden en az 1 ay önce yazılı olarak gönderilmesi zorunludur. Bu süre, kiracıya tebliğ edilecek ihtarname için yasal olarak belirlenmiş minimum süredir. Bu süre içerisinde gönderilmeyen ihtarnameler, hukuki anlamda geçerli olmayacaktır ve açılacak tahliye davası reddedilebilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası İhtar Ne Zaman Çekilir?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının hukuken geçerli şekilde açılabilmesi için ihtarnamenin doğru zamanda gönderilmesi şarttır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken temel nokta, ihtiyacın oluştuğu tarihle kira sözleşmesinin bitiş tarihi arasındaki bağlantıdır.

Eğer kira sözleşmesi belirli süreli bir sözleşmeyse, kira süresinin sona erdiği tarihten en az 1 ay öncesine kadar kiracıya ihtarname gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen ihtarnameler geçersiz olacaktır. Kiracı, ihtarname aldıktan sonra belirtilen tarihte evi boşaltmazsa, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde mahkemede ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması gerekir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiraya veren, kira sözleşmesini feshetmek için kanunda belirtilen fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uymak zorundadır. Bu kapsamda, kiraya veren, her 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı bir bildirimde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. Daha sonra fesih döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir.