İkbal ve Ayşenur’un vahşice katledilmesi Türkiye’nin kanını dondurmuştu: Mezar başında alçak fotoğraf!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

Sosyal medyada Fatih Surları'ndaki 3 kişinin, İkbal ve Ayşenur'u vahşice katleden Semih Çelik'in sesini fon müziği yaparak verdiği görüntüler ve saygısızca fotoğrafları da tepki çekti.

SORUŞTURMA NASIL İLERLEMİŞTİ?

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararında, şüpheli Semih Çelik ve maktul İkbal Uzuner'in bir dönem gönül ilişkisi yaşadıkları, ailelerin de araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği anlatıldı.

Şüpheli Çelik'in daha sonra Ayşenur Halil ile gönül ilişkisi olduğu, bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği kaydedilen kararda, dijital materyallerden Çelik'in, İkbal Uzuner'le olan ilişkisini de sonlandırmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Kararda, Semih Çelik'in 4 Ekim 2024'te saat 10.31'de eve birlikte geldiği Ayşenur Halil'i yatak odasında boğazını keserek vahşice öldürdüğü, evden 3 saat kaldıktan sonra tek başına ayrıldığı ve taksiyle Fatih'teki surların olduğu bölgeye gittiği anlatılarak, şüphelinin burada kendisini bekleyen İkbal Uzuner ile 13.58'de buluştuğu kaydedildi.