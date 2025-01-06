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Giriş Tarihi: 7.1.2025

İki ambulans peş peşe kaza yaptı: 8 yaralı

İki ambulans peş peşe kaza yaptı: 8 yaralı

Erzurum'da üst üste iki ambulans kazası meydana geldi. Erzurum- Erzincan karayolunda bir ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazaya müdahale etmek için yola çıkan diğer ambulans ise olay yerine 500 metre kala TIR'a arkadan çarptı. Kazalarda 6'sı sağlık çalışanı toplam 8 kişi yaralandı.
Adana'da otomobil, refüje çarparak ikiye bölündü. Araç sürücüsü Erkan Ercel (30) ve Deniz Gül (39) hayatını kaybetti.
Muğla'da, iki otomobilin çarpışması sonucu Mustafa Sercan Gürses (21) ile yanında bulunan Metin Karakaya (44) hayatını kaybetti.

Cansu KILINÇ-Ziya RAMOĞLU-Hayrettin ŞAŞMAZ-Hayrettin YENEL/SABAH

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İki ambulans peş peşe kaza yaptı: 8 yaralı
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