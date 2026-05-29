İki anne iki büyük acı

Bayramda evlatlarının yolunu gözleyenler arasında onlara hiç kavuşamayacağını bilerek acı çeken anne ve babalar da var. İstanbul Ümraniye'de iki ay önce soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle gittiği özel bir tıp merkezinde serum takıldıktan sonra fenalaşan, yoğun bakımdaki 1 aylık hayat mücadelesi sonrasında yaşamını yitiren finans müdürü Gamze Yıldız'ın annesi Suna Doğantekin de evladının acısını yüreğine gömen o annelerden biri.

SABAH, Doğantekin'i evinde ziyaret etti. Acısının çok taze olduğunu, bayramın bu sene buruk geçtiğini dile getiren acılı anne, "Gamze hayat dolu bir kızdı. kimseyi kıramazdı. Benim meleğimi aldılar elimden. Bizim eve bu sene bayram gelmedi, içimiz buruk yavrumun özlemi içimi yakıyor. Hala o klinik açık ve işlem yapmaya devam ediyorlar. Kızım gittiği her hastanede penisilin ve diğer bazı ilaçlara alerjisi olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde dikkate alınmamış söyledikleri.

Zaten serumu takan kişi de lise mezunu laboratuvar teknisyeni. Ciğerlere vermeleri gereken entübeyi mideye vermişler bunun ötesi yok. Doktorun bana verdiği cevap 'isteyerek yapmadık, kimsenin suçu yok bizde çok üzgünüz'. Utanmadan bir de bana bu cevabı verebiliyorlar. Bu klinik kapatılsın. Tıp merkezleri, klinikler sık sık denetlensin. Başka Gamze'ler ölmesin başka ailelerin canı yanmasın. Ben artık yasımı yaşamak istiyorum" diye konuştu.

BAYRAMI BİZE ZEHİR ETTİLER

5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan ve 6 yıl sonra organize bir şekilde cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku'nun ailesi, Gülistansız 12 bayramı geçirmenin acısını yaşıyor. Anne Bedriye Doku kızının cansız bedeninin halen nerede olduğuna yönelik bir haber çıkmadığını söyleyerek "Gülistan'ı 6 yıl önce ailesinden kopardılar. Her bayram Gülistan'ın çıkıp gelmesini bekledim. İyi bir haber beklerken, bu bayram öncesi kızımın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bayramları bize zehir edenler en ağır şekilde cezalandırılsın. Vali bana 'kızını sana vereceğim' diyordu, kızımın ölümünden, oğlu, kendisi ve çevresindekiler çıktı. Gülistan'ın bir mezarı yok ki; gidip dua edelim. 12 Bayramdır kızımdan ayrı yaşıyorum. Kızım bulunsun, bayramlarda da dua edeceğim bir mezarı olsun. Devlet büyüklerimden isteğim budur" dedi.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİ

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında ortadan kayboldu. Önce intihar denilen Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Gülistan'ın aradan geçen 6 yıldan sonra organize bir şekilde cinayete kurban gittiği belirlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalarda, eski vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan'ın bedeninin nerede olduğuna yönelik bir iz aranırken, Doku ailesi bir bayrama daha kızlarından ayrı girmenin acısını yaşıyor.