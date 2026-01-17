İki annenin hukuk mücadelesi

Mardin'de Sinem ve Sevim kardeşler, çocuklarının, öz amcaları Mehmet Çiçek (21) tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kaldığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Eşlerinin ve ailelerinin olayın üzerini kapatmaya çalışması üzerine boşanma kararı alan anneler, çocuklarını korumak için Mersin'e taşındı. Sinem ve Sevim Çiçek, "Çocuklarımızın çocukluğu çalındı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Başka çocuklar bu acıyı yaşamasın" diyerek hem CİMER üzerinden hem de Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Çocuklar verdikleri ifadelerde, amcaları Mehmet Çiçek'in kendilerine para karşılığı özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. A.Ç. ifadesinde, amcasının kendisine defalarca dokunduğunu, söyledi. T.Ç., amcasının kendisini zorla içeri çektiğini, kapıyı kilitlediğini ve özel bölgelerine dokunduğunu anlatırken A.M.Ç. ise amcasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Mehmet Çiçek hakkında soruşturma başlatıldı.