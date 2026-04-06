İki aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza 4 Nisan günü saat 19.20 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi Karasu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki Şevket Keçci'ye ilk olarak Ahmet Ö.İ. idaresindeki otomobil, yaşlı adama sürterek geçti. Bu sırada yolda dengesini kaybeden Keçeci'ye hemen arkasından gelen Muhammet A.K. yönetimindeki otomobil çarptı.



AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şevket Keçeci ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Keçeci, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Keçeci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Şevket Keçeci'nin cenazesi, Erenler Küpçüler Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küpçüler Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri, iki aracın karıştığı ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlattı.