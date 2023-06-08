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Giriş Tarihi: 9.6.2023

İki arkadaş deniz kıyısında ölü bulundu

İki arkadaş deniz kıyısında ölü bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün sabah saatlerinde deniz kenarında hareketsiz şekilde duran erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden şahsın Göktan Sedat Günaydın (20) olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, alanda yeniden çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren su altı çalışmasının ardından, iskelenin uç kısmında, suyun 3 metre derinliğinde Günaydın'ın arkadaşı Muhammet Hekimoğlu'nun (19) cansız bedenine ulaşıldı. Bu esnada olay yerinde gelen yakınları ise fenalık geçirdi. Polis ekiplerinin her iki olayla ilgili çalışmaları sürüyor. DHA-İHA

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İki arkadaş deniz kıyısında ölü bulundu
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