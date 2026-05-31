İki arkadaşın cesedi nehirde bulundu

Giriş Tarihi: 31.05.2026

Ali Can ZERAY
Edirne'de Tunca Nehri'nde aynı gün içerisinde iki erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde nehirde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin iki gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu öğrenildi. Daha sonra Sarayiçi mevkiinde suyun içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı ikinci cesedin ise iki gündür kendisinden haber alınamayan Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre Arslan ve Cevizli'nin nehir kenarına birlikte geldikleri üzerinde durulurken, iki ölüm arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturma sürüyor.

