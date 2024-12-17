İki arkadaşın feci ölümü: Oturdukları duvarın telleri koptu 10 metreden zemine çakıldılar!

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı semtte oturan Uğur Bolat ile Halil Doğan isimli iki arkadaş iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, sırtlarını dayadıkları tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü.

10 METREDEN ZEMİNE ÇAKILDILAR

Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

5 ARKADAŞ MANGAL YAPIP EĞLENİRKEN İKİ KİŞİ TEL KORKULUĞUN KOPMASI İLE 10 METREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Farklı meslek gruplarından olan 5 arkadaşın araçla olay yerine gelerek tavuk kanat mangalı yaparak alkol aldıkları Nakliye işi yapan 3 çocuk babası Halil Doğan'ın mahalle arkadaşı olan kilolu olan Uğur Bolat ile şakalaştığı ve birbirine sarıldığı sırasında dengesini kaybederek duvarın üzerine yapılan korkuluk teline doğru yanaştıkları ve telin bağlantılarının çürümesi nedeniyle kopup 15 Temmuz Şehitler Otogarının 10 metre yükseklikteki duvarından aşağı düştükleri kaydedildi. Halil Doğan ile Uğur Bolat'ın 10 metreden otogarın otobüslerinin park halinde bulunduğu alana düşmesinden sonra hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.

BİR YIL ÖNCEDE TIR EHLİYET SINAVINA GİRMEK İÇİN GELEN BİR ŞAHIS DAHA AYNI NOKTADAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

2023 yılında da aynı noktada Akif Türkmen isimli bir şahısında Tır ehliyet sınavına girmek için alana geldiği ve duvarın üzerinde bulunan tel korkuluklara yaslanınca 10 metre mesafeden otogarın otobüs park alanına düşerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

OLAYDAN SONRA İBB GÖREVLİLERİ GELİP TELİ YERİNE MONTE EDİP SAĞLAMLAŞTIRDI

2023 yılında Akif Türkmen'in ve sonrasında Halil Doğan ile Uğur Bolat'ın 10 metreden düşerek hayatını kaybettiği noktaya gelen İBB görevlileri telleri yerine monte ederek olay yerinden ayrıldılar. Tellerin bağlantılarının sağlam olmadığı ve bağlantı yapılan tellerin paslanarak çürüdüğü görüldü.