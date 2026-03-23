İki çocuğunun annesini acımadan öldürdü

Nevşehir'de Coşkun Erdoğan (45), tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Kısmet Erdoğan'ı (36) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek istedi. Olay, dün gece saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Coşkun Erdoğan ile eşi Kısmet Erdoğan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Coşkun Erdoğan, silahla eşini vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise hastaneye kaldırıldı. Kısmet Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.