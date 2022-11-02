İki çocuk annesi nişanlısını öldüren adama istenen ceza belli oldu

Ankara'da bir süre önce eşinden eşinden ayrılan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Dilek Ceylan, 1 Mayıs'ta nişanlısı 38 yaşındaki İdris Nesim'in ısrarlı görüşme talebi üzerine ile Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesindeki evinde görüştü. Ceylan'ın ayrılmak istemesini söylemesi üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma sonucunda İdris Nesim, Dilek Ceylan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

4 GÜN SONRA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Nesim,Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda 4 gün sonra Yayla Mahallesi'nde bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nesim 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KONTROLÜ KAYBETTİM' SAVUNMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Nesim hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Nesim ifadesinde, olay gününde bir arkadaşı ile görüştüğünü ve Ceylan'la olan ilişkisi hakkında konuştuğunu söyledi. Söz konusu konuşmaları Ceylan'a doğru olup olmadığını sormak için görüştüğünü ardından eve geçtiklerimi kaydeden Nesim, arabadaki tabancasını yanına aldığını amacının Ceylan'ı korkutmak olduğunu ifade etti. Tartışma sırasında kontrolünü kaybettiğini öne süren Nesim ateş ettiğini belirtti. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.