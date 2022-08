İki deniz bir şehir: Balıkesir

Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Altınoluk, Burhaniye, Susurluk, Akçay ve Gönen gibi ilçeleri mutlaka ziyaret etmelisiniz. Türkiye'nin turizm yönü ile gelişmiş en önemli şehirlerinden biri olan Balıkesir Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. Bir kısmı Ege Bölgesi'ne kadar uzanan Balıkesir Antik Dönem medeniyetlerine kadar uzanan geçmişi ile biliniyor. Bu sebeple turistler ve gezginler için, Balıkesir'de gezilecek yerler oldukça önemli.Balıkesir'e ulaşım, büyükşehirlerden feribot yolu ile sağlanabiliyor. Edremit Körfezi manzarası bulunan Kaz Dağları, tekne gezilerinden doğa yürüyüşlerine kadar ıssız adaları keşfetmek için oldukça uygun bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çok değerli tarihi eserlerin sergilenmiş olduğu açık hava müzelerinden, altın kumlu plajlara dek, Balıkesir'de yapılacak ve görülerek birçok şey bulunuyor.Balıkesir'e gerek otobüs, gerek feribot, gerek ise uçak yolculuğu ile ulaşılmak mümkün. Balıkesir'in merkezi haricinde toplamda 20 ilçesi bulunuyor. Balıkesir; mesire yerleri, ören yerleri, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, müzeleri ve plajları ile birlikte, insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Balıkesir'de bulunan başlıca turistik alanlar arasında; Kaz Dağları Milli Parkı, Kuş Cenneti Milli Parkı, Kuvayi Milliye Müzesi, Marmara Adası ve Bandırma Arkeoloji Müzesi gibi alanlar öne çıkıyor.Balıkesir'in Erdek ilçesi son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşıyor. Erdek'teki 15 bin yatak kapasiteli otel, motel ve pansiyonlarda doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'e ulaşıyor. Güney Marmara'nın turizm cenneti Erdek, son yılların en hareketli turizm sezonunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi ve müsilaj nedeniyle turizm sezonunu durgun geçiren ilçede, denize kıyısı olan mahallelerde bulunan konaklama tesisleri, bu sezon rezervasyon yoğunluğu yaşıyor. İlçe merkezi ve mahallelerde bulunan 15 bin yatak kapasitesine sahip otel, motel ve pansiyonlarda doluluk oranı hafta sonları yüzde 100'e ulaşıyor. İşletmecilerin rezervasyon taleplerine yetişemediğini söyleyen Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "İlçemiz, turizm sezonu olarak en parlak dönemini yaşıyor.Erdek ve Kapıdağ Yarımadası, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi şehirlere yakın bir turizm yöresi. Geçtiğimiz yıl pandemi ve müsilaj nedeniyle vatandaşlarımızın çoğu tatil yapamadılar. Bu turizm sezonunda ise vatandaşlarımızın birçoğu tatil için Erdek'i tercih ettiler. Erdek merkez ve kırsal mahallerimiz huzurlu bir tatil yöresi, iklim olarak esintili bir yaz geçiriyor. Denizimiz çok berrak, kumumuz altın sarısı, bölgenin, hatta Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahibiz. Konaklama ve yiyecek fiyatları, Ege ve Akdeniz'e göre çok daha hesaplı" dedi. Karışık, "Yiyecek ve içecek sektörünün işleri de güzel. Tahmin ediyorum Eylül'ün ilk haftasına kadar rezervasyonlar devam edecektir" diye konuştu.Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Atatürk Kayalıkları Kuşcenneti Milli Parkı Sarımsaklı Tabiat Parkı Kaz (İda) Dağı Milli Parkı Aşıklar Tepesi Değirmen Boğazı Kaz Dağları Darıdere Tabiat Parkı Paflima KoyuBalıkesır'ın Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan bu yana organik üretim yapan kırsal Kırtık Mahallesi çiftçileri büyük başarı sağlarken, bu yılın ürünleri de satılmaya başlandı. Burhaniye Belediyesi Kırtık Köyü Organik Tarım Pazar yerinde satışa sunulan ürünler büyük ilgi gördü. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen çiftçiler, ürünlerini pazar yerinde kendilerine ayrılan bölümde satmaya başladı. Sebze ve meyveleri çeşidine göre 10 ile 30 lira arasında fiyatlarla satan çiftçiler ilgiden memnun. 10 yıldan beri organik tarım yaptıklarını anlatan İsmail Deniz, "10 yıldır organik tarımla uğraşıyoruz. 2 yıllık pandemi döneminde biraz duraklama oldu. Şu anda tecrübeli çiftçiler olarak organik tarım yapıyoruz. Ürünlerimiz pahalı değil. Ürünlerimizin kilosunu 10 ile 30 lira arasında satıyoruz. Her çeşit ürünümüz mevcut. Müşterilerden daha fazla ilgi bekliyoruz" dedi. Hasan Yılancıoğlu da, "Biz Kırtık Köyü'nde organik tarım yapıyoruz. Bu yılki ürünlerimizi satmaya başladık. Sağ olsun insanların ilgisi de iyi. Her şeyimiz var. Elma, erik, domates, biber, sarımsak ve cevizimize kadar her şeyimiz var" dedi. İbrahim İbiş ise," İnsan sağlığı için organik tarım yapıyoruz. Pazarda ürünlerimizi satmaya başladık. Herkesi bu pazara bekliyoruz" diye konuştu.Bereketli toprakları, temiz havası ve muhteşem sahilleriyle Balıkesir hala Ege'nin en bakir bölgelerinden.Çanakkale Köprüsü'nün ve İzmir Otobanı'nın işlerlik kazanmasıyla birlikte ulaşım daha da kolaylaşınca kente ilgi de artmaya başlamış. Yalnızca turizm amaçlı bir hareketlilikten bahsetmiyorum. Sanayi yatırımları için de büyük bir talep oluşmuş.İnsan betona ve sanayiye gömülmüş, sahilleri talan edilmiş Güney Ege'nin halini düşününce bu ilgi karşısında "Aman" demeden edemiyor.Bereket kentin Büyükşehir Belediyesi de aynı hassasiyeti sahiplenen bir yönetimin elinde. Tehlikenin farkındalar. Bu yüzden de büyüme perspektiflerini şehrin doğasına ve kültürel dokusuna zarar vermeden şekillendirmeye çalışıyorlar.Seyahatimiz sırasında tüm gününü bizlere ayıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın bitmeyen enerjisi de Balıkesir'in en büyük şansı.Siyasi parti ayrımı yapmadan ilçe belediyeleriyle ve seçmenle sıkı bir iletişim kuran Başkan Yılmaz yedi yirmi dört sahada. Gözlerini dört açmış, doğup büyüdüğü şehirle birlikte yaşıyor.Yeşil şehir, ekolojik belediyecilik nasıl olur yerinde görmek isteyenlere Balıkesir'de birkaç gün geçirmelerini tavsiye ederim.Sabah il buluşmalarının Çanakkale'den sonra yeni adresi Balıkesir'di. Bu iki güzide şehrimize yaptığımız ziyaretlerde şunu anladım: Biz Kuzey Ege'yi ve Marmara'yı çok ihmal etmişiz. Balıkesir, turizmde neredeyse Muğla ile yarışacak bir potansiyele sahip. Tarım ve hayvancılıkta ise sadece Marmara Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin gıda deposu olma yolunda. Sanayileşme konusunda ise şehrin hiç acelesi yok. Yatırımları kontrolsüzce çekerek bu güzel şehri yaşanmaz hale getirmek istemiyorlar.Balıkesir gezimizde bir yerel yönetici gibi bölgesine hakim olan ve devletin gücünü hissettiren Vali Hasan Şıldak ve adeta bu iş için yaratılmış Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile tanışma imkânı bulduk. Başkan Yücel Yılmaz işini çok seven ve 20 ilçe, 34 belde ve 892 köyün sorunları ile yatıp kalkan bir isim. Sadece AK Parti tabanı değil kendisine oy vermeyenlerle de sıcak ilişkiler kurmayı başarabilmiş. Gezimizin son gününde bizlere eşlik eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile uzun uzun şehrin sorunlarını konuştuk. Tabii 2023 seçimlerini de… Sahada AK Parti'ye güvenin hızla arttığı ve halkın istikrara oy vereceğini söyledi. Bizim de gözlemlerimiz de bu yönde oldu. Şehirden içimiz rahat ayrıldık. Çünkü Balıkesir, valisi, belediye başkanı ve milletvekilleriyle emin ellerde.