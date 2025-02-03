İki fabrika küle döndü

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Gece vardiyasında çalışan işçiler kendini dışarıya attı. Bir yandan alevlere müdahale etmeye çalışan işçiler, diğer yandan itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yükselen alevler yan taraftaki tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevler büyüdü. Bölgeye gelen söndürme ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler, diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.