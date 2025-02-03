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Giriş Tarihi: 3.2.2025 10:50 Son Güncelleme: 3.2.2025 11:02

İki fabrika küle döndü

Bursa’da bir geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın. bitişikte bulunan tekstil fabrikasına da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 saat süren yoğun çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İki fabrika küle döndü

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Gece vardiyasında çalışan işçiler kendini dışarıya attı. Bir yandan alevlere müdahale etmeye çalışan işçiler, diğer yandan itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yükselen alevler yan taraftaki tekstil fabrikasına da sıçradı. Alevler büyüdü. Bölgeye gelen söndürme ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler, diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İki fabrika küle döndü
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