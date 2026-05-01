İki garson kadını öldürdü yakalanınca canına kıydı

Muğla'da bir otelin önünde alacakverecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, Ecevit Cankurt'un (53) tabancayla ateş açtığı garsonlar Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan şüpheli, saklandığı eve gelen polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayınca tabancasıyla yaşamına son verdi. Ecevit Cankurt'un otelde garson olarak çalışan iki kadından alacağı olduğu ve bu nedenle tartıştıkları öne sürüldü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'taki Bağhan Hotel önünde meydana geldi. İddiaya göre, otelde garson olarak çalışan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan'dan alacağı olan Ecevit Cankurt otele geldi. İki kadın ve Ecevit Cankurt arasında otel önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla 2 kadına ateş edip otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Yeysikan da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Atatürk Mahallesi 112 Sokak'taki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese gelen ekipler, evin kapısını çaldıktan sonra içeriden bir el silah sesi duyuldu. Eve giren polis ekipleri, Cankurt'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kendisini göğsünden tabancayla vurduğu öğrenilen şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞKALARINI DA TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan, Ecevit Cankurt'un 2017 yılında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Cankurt, tehditler savurduğu paylaşımında, "Biz bu âlemde çok çakal gördük görmeye de devam ediyoruz ama unutmasınlar burada çakala çukala kolpaya meydan bırakacak değiliz. Varsa yürekleri karşıma çıkar aslanlar gibi kozumuzu paylaşırız. Biraz delikanlıysanız yürekliyseniz adam gibi adamsanız arkadan vururum kırarım diye havlamayacaksınız. İcraatı göstereceksiniz. Kabadayılık, delikanlılık raconu budur. Havlamayacaksınız, rüzgâr yapmayacaksınız fıs çakallar" yazdığı görüldü.