İki göz odadan göl manzaralı villaya

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Kızılseki Köyü'nde yıkılan 110 köy evi, yeniden inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yuvalarında ilk bayramlarını karşılayan Akpınar ve Karaçalı aileleri SABAH'ı ağırladı. "Depremde yığma taş evinin yıkıldığını belirten Ahmet Akpınar, "Cumhurbaşkanımıza bırakın teşekkür etmeyi her gün elini öpsem yeridir. Yeni evimiz 140 metrekare. Çok şükür ömrümüzün son zamanlarında bize baraj manzaralı bu evleri yaptı. Bu yaşıma kadar böyle bir ev yapamadım, yapamazdım da. Eski evimiz soğuk oluyordu, sobayla ısınamıyorduk. Bu evler ısı yalıtımı olduğu için sımsıcak " dedi.





YAYLA GİBİ

Eşi Fatma Akpınar ise (70) "İki odanın içerisinde 45 yıl yaşadım. Misafir ağırlamaya korkardık. Çünkü eve biz bile zor sığıyorduk. Ama şimdi misafirimiz gelse ağırlayacağımız odalarımız var. Mutfağım kocaman. İki göz odadan yayla gibi eve geçtik. Ömrümüzün son zamanları rahat geçecek. Yeni evimizde ilk bayramımızı da karşıladık" dedi.





BARAJ KIYISINDA VİLLA

Akif Karaçalı da "Depremden sonra köyümüz Sır Barajı'nın kıyısına taşındı. Baraj kıyısında villa gibi evde oturuyorum. Evimizi hem konforlu hem de sağlam. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu ve evimizi teslim etti. Eleştirenler, gelip evleri görsün" diye konuştu.