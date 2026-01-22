İki grubun kavgası müşterinin canını aldı!

Olay, 19 Ocak'ta gece yarısı Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin Karaca (21) ve kardeşi Kazım Karaca ile mekana gelen husumetlisi Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin Karaca, babası Seyhat Karaca'ya (47) haber verdi. Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavgaya devam etti. Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gümüşsoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.