Haberler Yaşam Haberleri İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.10.2025

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında iki grup arasında yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, yanındaki tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler kavgaya karışan gruptan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada yaralanan Deniz B. kurtarılamadı.
