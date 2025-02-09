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Giriş Tarihi: 10.2.2025

İki grup çatıştı 17 yaşındaki Arda öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İki grup çatıştı 17 yaşındaki Arda öldü
Konya'nın Ahırlı ilçesinde, aralarında daha önce husumet olduğu ileri sürülen iki grup, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce tarafların yakınları da olaya dahil oldu. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Arda Kurnaz, Tahsin Kurnaz (31), Şükrü Ali Ever (25), Adem Ever (55), ve Ömer Ever (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Arda Kurnaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şükrü Ali Ever ve Tahsin Kurnaz'ın da hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olduğu belirlenen Serkan K. ekiplerce gözaltına alındı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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İki grup çatıştı 17 yaşındaki Arda öldü
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