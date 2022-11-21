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Giriş Tarihi: 22.11.2022

İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka

İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka
Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 17-30 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 22 bin 887 kişinin testi pozitif çıkmış, 64 kişi hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de 31 Ekim- 13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.
İki haftada iyileşen Kovid hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 5 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.

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İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka
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