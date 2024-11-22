İki kadın cinayeti daha

Iğdır'da Ferdi Bağcı (32), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı (25) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra jandarmaya giden Bağcı, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşiyle konuşmaya başladı.Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.Şanlıurfa Haliliye'de ise Leyla Örün (43) kendisinden bir süredir haber alamayan yakınları tarafından çağrılan ekiplerce 5'inci kattaki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Yabancı uyruklu katil zanlısı Ahmet El A. kısa sürede yakalandı.