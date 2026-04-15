İki kanlı okul saldırısında dikkat çeken “PUBG” detayı! Uzmanlar uyardı: “Yalnız kurt” tarzı saldırılarla bağlantılı olabilir

"BAZI GENÇLER KENDİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN ŞİDDETE YÖNELİYOR"

Son günlerde okullarda yaşanan ve faillerinin henüz küçük yaşta olan öğrencilerin olduğu kanlı saldırılar, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Saldırıların ardından yapılan değerlendirmelerde, faillerin internet içerikleriyle şekillenen bir radikalleşme sürecinden geçmiş olabileceği ihtimali öne çıktı.

Uzmanlar, son dönemde benzer vakaların artmasının yalnızca bireysel eğilimlerle açıklanamayacağını, çocuk ve gençlerin içinde bulunduğu kültürel ve sosyal çevrenin de bu süreçte belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Geleneksel aile bağlarının zayıflaması, toplumsal değerlerle kurulan ilişkinin kırılması ve gençlerin erken yaşta dijital dünyaya yönelmesi, "kimlik arayışı" sürecini daha kırılgan hale getiriyor. Bu durumun, bazı gençlerde kendini kabul ettirme veya varlığını kanıtlama amacıyla şiddete yönelme riskini artırdığı ifade ediliyor.