Çanakkale’de akılalmaz olay! İki kardeş, güpegündüz iş yeri bastı: 1 ölü!

Olay saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi no:34 de bulunan bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan evli ve bir çocuk babası oto tamircisi Ceyhun Kacamer ile Biga'da yaşayan Şaban Can K. ve kardeşi Bulut K. whatsapp üzerinden küfürleşmeye başladı.

İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan iki kardeş, otomobilleriyle Biga'dan Çanakkale'ye geldi. Sanayi sitesinde yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle araçtan inen Şaban Can K. ve kardeşi Bulut K., bu sırada dükkânda araç tamir eden Ceyhun Kacamer'e kurşun yağdırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kacamer, kafasına aldığı kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Şaban Can K. ve kardeşi Bulut K., olay yerinden otomobille kaçmayı başardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Ceyhun Kacamer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olaydan sonra araçla kaçmayı başaran Şaban Can K. ve kardeşi Bulut K.'nin Umurbey istikametine doğru gittiği yönde ihbarı değerlendiren ekipler 20 kilometrelik kovalamacının ardından 2 saldırganı yakalamayı başardı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.