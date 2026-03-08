İki kardeş ülke kadınlarından güç birliği

Program Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda, Akdeniz Üniversitesi, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sergi ve konferans bölümlerinden oluşan etkinlikte, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk bağları ile kadın hakları ve kültürel liderlik konuları ele alındı.

'KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR ATIYORUZ'

Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanı Esma Atasoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kadını hayatın dışında tutan bir toplum, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Bu anlayışla kadınların eğitimde, ekonomide ve siyasette daha güçlü olması için önemli politikalar hayata geçirilmiştir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aileyi korumaya yönelik düzenlemeler ve kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer alması bu çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Kadınlar hem anne, hem çalışan, hem de toplumun aktif bir bireyi olarak büyük sorumluluk taşıyor. Bu nedenle yarı zamanlı çalışma modelleri ve aile dostu politikalarla kadınların hayatını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılmaktadır" dedi.

KADIN VARSA UMUT DA VARDIR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İnsanlık olarak belki de tarihin en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyoruz. Ve bu kaosun en ağır bedelini kadınlar ve çocuklar ödüyor. Hafızalarımızdaki yaralar çok taze. Yakın coğrafyamızda çatışma bölgelerinde okulların, hastanelerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Daha 1 hafta önce İran'da İsrail ve ABD tarafından bir okula yapılan bombalı saldırıda 150'nin üzerinde kız çocuğu yaşamını yitirdi. Gazze'den Afganistan'a, Yemen'den Suriye'ye kadar bu trajedinin örneklerini defalarca izledik. Ama şunu unutmamalıyız, kadın sadece kaosun ilk ve en acı kurbanı değil. Aynı zamanda çözümün de merkezidir. Çünkü kadın varsa umut da vardır." dedi.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMI EN GÜZEL ÖRNEK

Rektör Özkan, "Liderlikte kadın dokunuşunun farkını görmek için çok uzaklara bakmaya gerek yok. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderlik ettiği Sıfır Atık yaklaşımı bunun en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin öncülük ettiği bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesiyle küresel düzeyde de görünür hâle gelmiştir. Daha sonra Birleşmiş Milletler bünyesinde sıfır atık alanında bir danışma yapısının kurulması da bu çabanın uluslararası etkisini göstermektedir. Bu tablo, çevre duyarlılığıyla sorumluluk bilincinin birleştiğinde kadın liderliğinin yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de nasıl karşılık bulabildiğini göstermesi bakımından önemlidir. İşte bu, tam anlamıyla bir kadın liderliğidir! Doğayı koruma içgüdüsünü, israfı önleme bilgeliğini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu küresel bir eyleme dönüştürmektir. Bu başarı, liderliğin insanlığın ortak yararı için çalışan her yürekte ve her zihinde var olabileceğini kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.

ANTALYA'DA KADINLAR GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİLİYOR

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, kurum olarak yaklaşık 10 yıldır yörük kadını üzerine araştırmalar yaptıklarını ifade etti. Yörük kadınlarının, kadın haklarında her zaman çok kuvvetli olduğunu söyleyen Erkal, Antalya'da kadınların güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade etti. Dr. Aynur Gök ve Kadın ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mahru Nurullayeva Azerbaycan'daki sağlık ve kadın hakları üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Azer İsmayıl, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 8 Mart Kadınlar Gününü tebrik etti.

AZERBAYCAN KÜLTÜRÜNÜ TANITAN ETKİNLİKLER

Dans gösterileri ve kanun dinletisiyle renklenen etkinlik, müzik dinletisinin ardından düzenlenen kapanış seremonisiyle sona erdi. Program sonunda tüm konuşmacılara emekleri ve katkıları için gül buketi ve kitap takdim edildi. Serginin sonunda Rektör Özkan ve beraberindeki heyet, salon girişinde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Yörük Baş ve Aksesuarları Sergisi ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kültürel sergiyi gezdi.