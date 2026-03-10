iki kardeşin öldürülmesinde sanıklar ilk kez konuştu: "Ölmemek için ateş ettim"





"HASAN 100 BİN LİRAYI KABUL ETMEDİĞİNİ SÖYLEYEREK 300 BİN TL İSTEDİ"



Hasan'ın uyuşturucudan bu süre zarfında hapse girip çıktığını iddia eden Furkan G., "Bu süre zarfında Hasan'ın iş yerinde uyuşturucu alışverişini yakaladım. Hasan'a 'Bu kişilerin ayağını buradan kes' dedim. Hasan ve babam ile muhasebe odasında görüşme yaptık. Hasan 100 bin lirayı kabul etmediğini söyleyerek 300 bin TL istedi. Bunun üzerine 200 bin TL daha vermeyi kabul ederek pazartesi hemen iş yerini boşaltmasını istedik. Parayı da kendisine verdik. Pazartesi dükkanı boşalttı. Hasan hem benden zorla 300 bin TL aldı, hem kriminal tipleri başıma bela etti hem de bana gözdağı verdi" ifadelerini kullandı.



"HASAN BANA, 'ABİM 300 BİNİ AZ BULDU. ABİM EV HAPSİNDE. NE İSTERSE ONU YAPACAKSIN' DEDİ"



Nargile bölümü için yeni kişi arayışına girdiklerini söyleyen Furkan G., "Hasan, anlaştığımız kişiye, 'Benim dışımda kimse orayı işletemez' diyerek tehdit etmiş. Hasan, dükkandan gitmişti ancak beni çalışanlarıma takibe aldırmıştı. Ne olsa haberi oluyordu. Nargile bölümüne kimin gireceğini belirlemeye çalışıyordu. Bunun üzerine Hasan ile bir görüşme gerçekleştirdim, 'Paranı aldın, malzemeleri aldın, git kendine başka iş kur' dedim. Hasan ise 'Abim 300 bini az buldu. Abim ev hapsinde. Ne isterse onu yapacaksın. Abim buraya gelirse bil ki öldün' dedi. Nargile bölümünü neden başkalarına kiralamak istediğimi sorguladı. Bu durumu zorlaştırırsa durumu babasına ve ailesine söyleyeceğimi söyledim. 'O zaman biz de aileyi karıştırırız' diyerek tehdit etti. Sonra görüşmeyi sonlandırdım" dedi.



"AHMET, 'BURAYA SIKINTI ÇIKARMAYA, CİNAYET İŞLEMEYE GELDİM. BENİM KARDEŞİM ÇOCUK MU ELİNE 300 BİN TL VERDİN' DEDİ"



Korkuyla anne, baba, eş ve çocuğunu tatile gönderdiğini söyleyen Furkan G., "3 hafta boyunca psikolojimi altüst ettiler. Hasan ve abisi gelmesin diye korku ile mücadele vermeye başladım. Olay günü Ahmet, Fatih ile birlikte iş yerime geldi. Ahmet'i görünce 'bittik' dedim. Korktuğumu belli etmeden 'Hoş geldiniz' dedim. Muhasebe bölümüne girdik. Ahmet, 'Buraya sıkıntı çıkarmaya, cinayet işlemeye geldim. Benim kardeşim çocuk mu eline 300 bin TL verdin' dedi. Bu miktarı kendisi istediğini söyledim. Sonrasında Fatih içeri girdi ve ikisi bana bağırmaya başladı. Ahmet eline küllük aldı ve yere fırlatarak, 'Ben ev hapsini yaktıysam birileri bunun hesabını verecek' dedi. Aramızda arbede yaşandı" diye konuştu.



"ÖLMEMEK ADINA ATEŞ EDEREK KAÇTIM"



Fatih'in telefonla birilerini arayarak 'Gelin bizi dövdüler' dediğini söyleyen Furkan G., "Fatih bana sinkaflı küfür ediyordu. Beni vurmaya kararlıydılar. Sonrasında Hasan geldi ve küfür etti. Oğuzhan'ı görünce 'Sen abimi darp ettin' diyerek peşinden koştu. Silah sesi geldi, ölüm korkusuna kapıldım, ateş ederek kaçtım. Kimseyi ölüme kastı ile vurmadım, kaçarak rastgele ateş ettim. Hasan ile abi kardeş gibiydik. Ölmemek adına ateş ederek kaçtım. Aylarca tehdit altındaydım. Kendi dükkanımda esir edilmiştim, psikolojim bozulmuştu. Pişmanım, Hasan'ın hatırasına sonsuz saygım var. Ahmet haraç keserek geçimi sağlayan bir insan. Bizi av gördü. Hasan'ı işten çıkarınca Ahmet'in önü açıldı. Kurtulmak için tekrardan para vermeye hazırdık. İşin içine Ahmet girince işin rengi değişti. Hasan ve ailesi için çok üzgünüm. Kızımın adını Hasan koydu ancak netice olarak buraya geldim. İşin sorumlusu kesinlikle ben değilim, olay buraya gelmesin diye çok mücadele ettim. Ahmet gelince belinde silah vardı. Ben hep yapıcı taraftaydım. Benim peşimi bıraksalardı bu olmayacaktı. İstedikleri parayı verdiğimiz için Ahmet'in gözünde sömürülebilir olarak gözüktük" şeklinde konuştu.



"HASAN BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ, KORKUYLA YERE 2 EL ATEŞ ETTİM"



Olay yerine yakın kafede büfe işleten tutuklu sanık Oğuzhan S. ise, "Muhasebe bölümünde çıkan arbedeyi görünce içeri girdim. İçeri girdiğimde Fatih küfür ederek üzerime geldi, ona tekme attım. Ahmet'i görünce karışmak istemedim ve geri çıktım. Fatih daha kavga çıkmadan telefonla birilerini arayarak silah ile gelmelerini söylüyordu. Zaten ben içeriden çıkınca Furkan'ın isteği üzerine polisi arattırdım. Bir süre sonra 8-10 kişi geldi. Hasan'ı çok agresif gördüm, Furkan'a küfür etti. Sonra Hasan kalabalığa dönerek, 'Abimi kim böyle yaptıysa anasını sinkaf edeceğim, öldüreceğim' dedi. Hasan'ın bana saldırmasını hala mana bulamıyorum. Bana dönerek küfür etti ve bıçakla hamle yaptı. Bunun üzerine belimdeki silahı çıkararak yere doğru 2 el ateş ettim. Korkmadı ve üstüme gelmeye devam etti. Geri geri ben giderken ısrarla bıçakla kovalamaya devam etti. Sonrasında yere yıkıldı. Yaralanma anını hatırlamıyorum. Hasan yanımda yere düştü, 'Ne istiyorsun, bırak' diyecektim, yanına eğildim. O zaman yaralandığını fark ettim. Arkamı dönünce Furkan'ı gördüm elinde silah görünce onun vurmuş olabileceğini düşündüm ve oradan ayrıldım. Silahımı Bedirhan'a verdim. Ben sadece 2 defa yere ateş ettim, onun dışında ateş etmedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.





"NURİ ENİŞTEM, HASAN'IN UYUŞTURUCU İÇTİĞİ VE BAŞINA BELA AÇTIĞI İDDİASI İLE ONU İŞTEN ÇIKARMIŞTI"



Tutuksuz sanık Bedirhan B. ise "Muhasebe bölümünde Ahmet'in yere küllük attığını, Furkan'ın ise Ahmet'e vurduğunu gördüm. Oğuz da gelip Fatih'e vurmaya başladı. Ben sadece ayırmaya çalıştım. Fatih'in Furkan'a vurmaya teşebbüs ettiğini gördüm bu esnada Oğuz, Fatih'i tekmeyle engelledi. Furkan, teyzemin oğlu olur. Kafedekilerde gelip hepsini ayırdılar. Su getirdim, eniştem Nuri, suyu Ahmet'e verdi ve 'sakin ol' dedi. Hasan gelince, 'Abime bunu kim yaptıysa onu sinkaf edeceğim' dedi. Oğuzhan belinden silah çıkardı ve yere doğru ateş etti. Hasan da bıçak çıkardı. Olaylar bittikten sonra Furkan silahı almamı istedi. Silahı alarak önce muhasebeye koydum ardından çimenliğe attım. Nuri eniştem, Hasan'ın uyuşturucu içtiği ve başına bela açtığı iddiası ile onu işten çıkarmıştı" dedi.



"AHMET, ÜZERİNDE SİLAH OLDUĞUNU SÖYLEYİP ALMAMI VE DENİZE ATMAMI İSTEDİ"



"Suç delillerini yok etme" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Berkay Y., "Silah sesi duymam üzerine olay yerine gittim. Gittiğimde Ahmet ile Hasan yerde yatıyordu. İkisini de tanıdım. Ahmet'in yanına gittim. Üzerinde silah olduğunu söyleyip almamı ve denize atmamı istedi. Ben de alıp kaçtım" diye konuştu.



"FURKAN, AHMET'E TEHDİTLER SAVURUYORDU"



Olay gecesi müşteri olarak kafede olan ve yaralanan müşteki Selim Çoban, "Tarafları tanımıyorum, herhangi husumetim yoktur. Çıkan çatışmada sağ ayağımdan yaralandım, şikayetim yoktur. Müşteri olarak oturuyordum, kargaşa oldu. Ne olduğunu öğrenmek için muhasebe bölümüne gittim. Ahmet ve Furkan arasında arbede vardı. Nuri bey ile arbedeyi ayırdık. Furkan'ın yanında bir iki kişi daha vardı. Furkan, Ahmet'e tehditler savuruyordu. Ahmet darp edildiği için, 'Benim kanım aktı, sizin de kanınız akacak' dedi. Ahmet telefondan, 'Biz burada dayak yiyoruz, siz neredesiniz, neden yoksunuz' dediğini duydum. Daha sonra olayı yatıştırdıktan sonra 6-8 kişi daha geldi. Kargaşa çıkacağı endişesi ile ayırmak amacıyla orada kaldım. Hasan, geldi ve Ahmet'in yüzündeki yaraları görünce, 'Bunu yapanı sinkaf edeceğim' diyerek küfür etti. Hasan, Oğuzhan'a yönelik hamle yapınca ortalık karıştı. İlk olarak Oğuzhan mı Furkan mı ateş ettiğini bilmiyorum. Biz silah sesleri duyunca saklandık" şeklinde konuştu.



"OĞLUM FURKAN VE AHMET BİRBİRİNE VURUYORDU"



Darp neticesinde yaralanan müşteki Nuri G., "Hasan yanımızda 8 yıldır çalışıyordu. Olay günü Ahmet'in iş yerimize geldiğini gördüm. Sonra patırtı kütürdü duydum. İçerde kavga vardı, oğlum Furkan ve Ahmet birbirine vuruyordu. Onları ayırdım. Elini yüzünü yıkaması için su getirdim. Her ne kadar benim oğluma karşı hamlesi olsa da olayı yatıştırmaya çalıştım. Daha sonra Ahmet, 'Siz nasıl olur da kardeşimi buradan gönderirsiniz' dedi. Arbedenin yatışmasından 10 dakika sonra Hasan ve kalabalık bir grup geldi. Grup hararetli şekilde saldırıyordu, biz olayı yapıştırmaya çalışıyorduk. Daha sonrasında olaylar yaşandı. Bana vurma kastı ile hareket ettiklerini görmedim, kavgayı ayırdığımda darbe almış olabilirim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.