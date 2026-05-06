İki kardeşin ölümüne fosfor gazı neden olmuş!

Olay, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru, çocukları Azra ve Ömer Selim ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iki kardeş önceki gün Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

EV VE ÇEVRE KARANTİNAYA ALINDI

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlar kapsamında AFAD ekibi tarafından ailenin kaldığı evin ikinci katında, çevresinde ve ailenin otomobilinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ekipler tahliye edilen binada özel cihazlarla hava kalitesi, kimyasal madde ve zehirli gaz taraması yaptı. İncelemeler sırasında çocukların kaldığı odada yüksek seviyede G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre gazın, odanın içinde bulunan ahşap tahıl ambarı benzeri bölümden sızmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu gazın insan sağlığı için tehlike arz edecek nitelikte olduğu belirtilirken evin karantinaya alındı. AFAF ekipleri evin çevresinde ve müştemilatlarında ölçüm işlemlerine devam etti.

G.V5P FOSFOR SİNİR GAZI NEDİR?

G.V5P fosfor sinir gazı, tarımsal ürünlerin korunmasında böcek ilacı olarak kullanılan, ancak insan sağlığı için son derece tehlikeli ve toksik (zehirli) olan bir organofosfat (asit) bileşiğidir. Genellikle tahıl ambarlarında, böceklenme ile mücadele etmek amacıyla kullanılır, Havayla temas ettiğinde yayılan ve yüksek oranda sinir sistemi zehri içerir. Bu madde, kapalı ortamda solunması halinde çok kısa sürede ciddi zehirlenmelere ve ölümcül sonuçlara yol açmaktadır.