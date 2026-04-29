İki kazada iki Ahmet öldü

Giriş Tarihi: 29.04.2026 14:00

Denizli’de meydana gelen 2 trafik kazasında takla atan otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü Ahmet Tozan ile devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Ahmet G. yaşamını yitirdi.

Çivril ilçesinde dün (Salı) Ahmet Tozan (27) idaresindeki otomobil, Çivril-Uşak kara yolu Cabar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet A'nın (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAMYON DEVRİLDİ

Çameli ilçesinde dün Ahmet G.'nin kullandığı kamyon Kirazlıyayla Mahallesi yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından açıldı.

