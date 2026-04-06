İki kazadan birinde motosiklet var

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İçişleri Bakanlığın verilerine göre 2026'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7.2 milyona ulaştı. Toplam taşıtlar içindeki motosiklet payı ise yüzde 20.9'a yükseldi. Son bir yılda diğer araçlardaki artış yüzde 5.9 seviyesinde kalırken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 12.7 olarak hesaplandı. Motosiklet sayısındaki bu hızlı artış, kaza oranlarını da yukarı çekti. İstatistiklere göre geçen yıl meydana gelen 288 bin 318 kazanın yüzde 50.2'sine motosikletler karıştı. Türkiye genelinde 2025 yılında motosiklet kazalarındaki günlük ortaalama can kaybı 4.6 oldu.