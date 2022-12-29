İki Keklik Hikayesi Nedir? İki Keklik Türküsü Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait?

İki Keklik hikayesi, askerdeki oğlu için ağlayan bir annenin acısını anlatır. Hüzünlü türkülerden hoşlananlar, İki Keklik türküsünün hikayesi nedir diye düşünür. Aşktan çok daha derin bir sevgiyi, evlat acısı nedeniyle çekilen acıyı anlatan İki Keklik Bir Kayada Ötüyor türküsü hangi yöreye ait diyenler olabilir. Balıkesir'in Edremit yöresine ait bu eser, bir bakımdan ağıttır. Hikayesi ile dinleyenleri hüzünlendirir. Peki bu acıklı türkünün hikayesi nedir? Gerçek bir olayı mı anlatır?

İki Keklik Hikayesi Nedir?

Bu türküde ele alınan olay, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı olan Güre Köyü'nde geçer. Rivayete göre, köyün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi ve eşi Şöhret'in oğulları askerlik görevini yapmak için Sarıkamış'a gider. Komutanı ise Enver Paşa'dır. Balıkesir, zeytin ağaçları ile doludur ve bundan dolayı ünlü mahsullerinden biri de zeytindir. Mehmet Şevket Efendi, o yörenin en zenginlerinden biri olduğu için eşi Şöhret Hanım, güzel giyimli ve bakımlı bir kadındır. Öyle ki, zeytin toplamaya giderken en güzel giysilerini ve ayakkabılarını giyer. Zenginlikleri her hallerinden belli olduğu için çevresi tarafından bilinen insanlardır.

Sarıkamış'ta görevini yapan ve Enver Paşa'nın askeri olan Şöhret Hanım'ın oğlu Zekeriya, diğer askerler ile birlikte dağ taş demeden karların arasından ilerler. İnanılmaz bir fırtınaya karşı direnen askerler, açtıkları yolların kuvvetli rüzgar nedeniyle tekrar karla dolması karşısında bitâp düşer. Zekeriya, yol açmaya devam ederken karla kaplı kuyuyu fark etmez ve içine düşerek şehit olur. Oğlunun ölüm haberini alan Şöhret Hanım ise adeta yıkılır. Ovadaki kekliklere bakar ve çektiği ızdırapla oğlu için bu ağıt türküyü yakar.

İki Keklik Türküsünün Sözleri

İki keklik bir kayada ötüyor

İki keklik bir kayada ötüyor

Ötmede keklik derdim bana yetiyor

Aman, aman yetiyor

Ötmede keklik derdim bana yetiyor

Aman amman, yetiyorr

Annesine karada haber gidiyor

Annesine karada haber gidiyor

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim

İki keklik bir dereden su içer

İki keklik bir dereden su içer

Dertlide keklik dertsizlere dert açar

Aman amman, dert açar

Dertlide keklik dertsizlere dert açar

Aman amman, dert açar

Buna yanık sevda derler tez geçer

Buna yanık sevda derler tez geçer

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim