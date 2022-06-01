İki kişi daha kene kurbanı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi. Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Hasan Yuva (64), 5 gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva kurtarılamadı. Öte yandan Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas Divriği'ye gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat, yaşam mücadelesini kaybetti. AA