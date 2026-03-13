İki kız, iki dram

Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ın, kendisinden yaşça büyük biriyle zorla evlendirilmesine karşı çıktığı için hortumla dövüldüğü ve bu yüzden intihar etmiş olabileceği öne sürüldü. Talihsiz kızın babası tutuklandı. Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi'nde önceki gün silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar'ı kanlar içinde yerde buldu. Hayatını kaybeden Sayyar'a yapılan otopside vücudunda darp izi ve morluklar tespit edildi. Özellikle bacak bölgesindeki yoğun darp bulguları üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma, genç kızın bir gün önce hortumla dövüldüğünü öğrendi.

HORTUMLA DÖVÜLDÜ

Dövüldüğü için intihar ettiği tahmin edilen genç kızın babası A.S. ile ağabeyi H.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba H.S., "kasten yaralama" ve "intihara yönlendirme" suçlamasıyla tutuklanırken ağabeyi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Talihsiz kız ise Mazıdağı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Otopsiye katılan Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Avukat Seher Acay, "Zuhal Sayyar'ın şüpheli ölümü ateşli silahla gerçekleşti. Bunun yanında, tahminen bir gün önce gördüğü fiziki şiddet nedeniyle vücudunda morluklar var. Edindiğimiz ancak henüz teyit edilmeyen bilgiler arasında, Zuhal Sayyar'ın kendisinden epey yaşça büyük biriyle zorla evlendirilmek istendiği gibi bir durum söz konusu. Ağabeyinin ifadesinde de çelişkilerin olduğu bilgisini edindik" dedi.

CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu. Yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası A.Ü.'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu. Zehra'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.