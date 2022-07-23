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Giriş Tarihi: 23.7.2022 15:13 Son Güncelleme: 23.7.2022 15:44

İki kız kardeş gölette boğuldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

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İki kız kardeş gölette boğuldu

Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyü yakınlarında bulunan gölde meydana gelen olayda, Palamut köyünde yaşayan Teymur ailesi, piknik yapmak için göle gitti. 25 yaşındaki Fatma ve 22 yaşındaki Evin Teymur kız kardeşler, serinlemek için girdikleri gölette bir anda çırpınmaya başladı. Bir anda gölette çırpınarak kaybolan Teymur kardeşlere yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi.

Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri girdikleri göletten 2 kişiyi kurtarırken, kız kardeşlere ulaşamadı. Kısa sürede gözden kaybolan kız kardeşlerin cansız bedeni olay yerine çağrılan Batman Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Teymur kardeşlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki kız kardeş gölette boğuldu
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