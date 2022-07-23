İki kız kardeş gölette boğuldu

Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyü yakınlarında bulunan gölde meydana gelen olayda, Palamut köyünde yaşayan Teymur ailesi, piknik yapmak için göle gitti. 25 yaşındaki Fatma ve 22 yaşındaki Evin Teymur kız kardeşler, serinlemek için girdikleri gölette bir anda çırpınmaya başladı. Bir anda gölette çırpınarak kaybolan Teymur kardeşlere yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi.